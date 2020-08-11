全球超過2012萬人染疫 近74萬人喪生

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（法新社巴黎11日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間11日11時（台灣11日晚間7時），全球至少73萬6828人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少2012萬2700人染疫。

自去年12月中國爆發疫情以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1208萬900人目前被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

全球昨天通報新增5035人死亡及23萬2781起確診病例。根據通報數據，新增病逝人數最多國家依序為印度（871死）、墨西哥（705死）及巴西（703死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計16萬3465人病故、509萬4565人確診，至少167萬755人已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（10萬1752人喪生、305萬7470人染疫）、墨西哥（5萬3003人喪生、48萬5836人染疫）、英國（4萬6526人喪生、31萬1641人染疫）及印度（4萬5257人喪生、226萬8675人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有85人染疫喪命，其次是英國（69 人）、秘魯（65人）、西班牙（61人）及義大利（58人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬4712例確診（昨天迄今新增44例確診），其中4634人死亡，7萬9284人已康復。

拉丁美洲和加勒比海地區累計22萬2396死、562萬4261例確診；歐洲累計21萬3720死、338萬4004例確診；美國和加拿大累計17萬2483死、521萬4304例確診。

亞洲累計7萬3707死、355萬6796例確診；中東地區累計3萬566死、126萬998例確診；非洲累計2萬3592死、105萬8701例確診；大洋洲累計364死、2萬3640例確診。

© 2020 AFP