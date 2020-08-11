川普為保美國人飯碗停發高技術勞工簽證 科技巨頭反彈

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（法新社舊金山10日電） 亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）等科技業巨擘和組織簽署法院文件，痛批美國總統川普停發高技術勞工簽證的舉措，傷害了這個國家。

他們今天向聯邦法院提交訴書，以支持美國全國商會（US Chamber of Commerce）和貿易團體對川普於6月發布一項聲明的訴訟；川普在聲明中宣布停發對各類移工的簽證，其中包括科技公司尋求的高技術人才。

超過50家科技公司和組織在訴書中主張：「總統暫停非移民簽證計畫，據稱是為了『保護』美國勞工，實際上卻是傷害這些工人、僱主和經濟。」

川普宣布中止一系列非移民簽證計畫，其中包括許多科技公司賴以引進工程師的H-1B簽證。

根據法院文件所述，這項限制將持續至今年底，並在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情大流行造成經濟動蕩期間，基於保障公民工作機會的理由，在「必要」情況下，可能還會繼續實施。

然而，有充分證據表明，暫停簽證計畫將「扼殺創新、阻礙成長，最終將以不可彌補的方式更廣泛地傷害美國勞工、企業和經濟」。

這些科技公司說，川普的行動未能保障美國公民的工作機會，反而「幾乎確保」這些公司必須轉往國外僱用人才，讓就業機會外流至其他國家。

他們說，加拿大、中國和印度等國的科技業競爭對手正虎視眈眈，等待機會吸引被美國拒於門外的高技術勞工。

他們在法院文件中主張：「可以預見的是，其他國家可望從美國全面暫停非移民簽證中受益。」

「全球競爭者正積極更新他們的移民制度，以吸引高技術勞工。」

簽署這份請願書的還有微軟（Microsoft）、推特（Twitter）、優步（Uber）以及多個與科技業有關的貿易團體，包括美國資訊科技業協會（Information Technology Industry Council）。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP