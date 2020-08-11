疑從事不法行為 斯洛伐克驅逐3俄羅斯外交官

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（法新社斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦10日電） 斯洛伐克今天將3名犯下「重罪」的俄羅斯外交官員驅逐出境；當地媒體報導，這可能與前車臣叛軍去年在柏林一處公園慘遭殺害有關。

斯洛伐克外交部發言人托馬加（Juraj Tomaga）告訴法新社：「我可以證實，已經決定驅逐3位俄羅斯聯邦駐斯洛伐克大使館職員。」

托馬加表示，「根據斯洛伐克情報部門所提資訊，他們的行動違反了維也納外交關係公約（Vienna Convention of Diplomatic Relations）。」

托馬加同時表示，斯洛伐克駐俄羅斯聖彼得堡領事館所簽發的簽證「被濫用，且在另一個北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟會員國的領土上犯下重罪」。但他並沒有提供進一步細節。

俄羅斯媒體報導，莫斯科當局會「用類似方式」回應這項驅逐令。

斯洛伐克日報Dennik N報導，斯國駐聖彼得堡領事館去年核發籤證給一名俄國公民，這名人士因此得以入境歐盟，並涉嫌在德國柏林小蒂爾加滕公園（Kleiner Tiergarten）殺害喬治亞籍的前車臣叛軍甘戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili）。

德國警方於案發不久逮捕到嫌犯，檢察官並指控俄方是這起謀殺案的幕後主使。莫斯科當局說指控「毫無根據」。

調查網站「冒險者」（Bellingcat）稱犯嫌姓名為柯拉希可夫（Vadim Krasikov），說他是職業殺手，在哈薩克成長期間當地仍是蘇聯加盟共和國，後移居西伯利亞。（實習編譯：曾以寧/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP