疫情升溫 希臘熱門離島餐廳酒吧午夜後宵禁

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（法新社希臘10日電） 希臘的新型冠狀病毒感染創新高，當局今天宣布在幾個最受觀光客歡迎的島嶼實施夜間宵禁，當地餐廳與酒吧從午夜到清晨7時禁止營業。

政府發言人佩羅尼（Aristotelia Peloni）也宣布，針對來自部分歐盟國家與巴爾幹地區的航空旅客，將採取新的入境管制措施。

法新社報導，希臘衛生部長齊齊亞斯（Vassilis Kikilias）今天稍早表示，境內的感染曲線「呈危險上升趨勢」。

佩羅尼在接受電視訪問時表示，禁止餐廳和酒吧在午夜至上午7時營業的地區，包含米克諾斯（Mykonos）、桑托里尼（Santorini）、科孚（Corfu）、克里特（Crete）、羅德（Rhodes）、札金索斯（Zakynthos）與柯斯（Kos）等島嶼。這些地方的景點素以酒吧夜生活着稱。

第撒隆尼基（Thessaloniki）、拉里薩（Larissa）、佛羅斯（Volos）、卡泰里尼（Katerini）等城市，以及巴爾幹遊客喜愛的哈奇帝奇（Halkidiki）半島也都受管制措施影響。

佩羅尼表示，管制措施將從明天起實施到8月23日。

© 2020 AFP