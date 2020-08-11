白俄羅斯大選落幕衝突難息 波蘭擬當調人

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（法新社拉脫維亞里加11日電） 白俄羅斯總統大選雖落幕，但爭議未歇，連續第2晚爆發警民衝突。波蘭外長恰普托維奇今天表示，波蘭將在白俄羅斯總統魯卡申柯與反對派之間進行調解。

波蘭外交部長恰普托維奇（Jacek Czaputowicz）在會晤愛沙尼亞、芬蘭與拉脫維亞外長後，於拉脫維亞首都里加（Riga）舉行的聯合記者會上表示：「波蘭將擔任白俄羅斯反對派與魯卡申柯（Alexander Lukashenko）之間的調人。」

他說：「仍有對話空間，但若持續暴力鎮壓抗議者，我們將很難說服其他西方國家別針對白俄羅斯施加制裁。」

波蘭已呼籲就當前白俄羅斯局勢召開緊急歐盟峰會。魯卡申柯在這場選舉贏得第6任期，不過反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）認為有爭議。季哈諾夫斯卡婭目前在立陶宛尋求庇護。

立陶宛外交部長林克維丘斯（Linas Linkevicius）說，「若有必要」，立陶宛也願意接納「來自白俄羅斯的政治難民」。

不過林克維丘斯呼籲，以「審慎方式」對白俄羅斯施加制裁，並警告制裁「將只會擴大白俄羅斯對俄羅斯的整體依附」。

© 2020 AFP