白宮附近傳槍響 川普記者會中途遭帶離

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（法新社華盛頓10日電） 美國總統川普今天在新聞簡報會舉行到一半時被短暫帶離；他事後說，特勤人員在白宮外朝一名顯然持有武器的人開槍。

川普被短暫帶離記者會時，穿着黑衣、攜帶自動步槍的特勤人員疾奔穿越白宮北方的草坪。

幾分鐘過後，川普又出現在簡報會上，當時記者被封鎖在內，他宣布有人在白宮範圍外遭開槍擊中。

美國特勤局（Secret Service）在推特說，「可以證實有一名特勤人員涉及第17街與賓夕法尼亞大道的槍擊案」。

川普說：「執法人員朝某人開槍，這個人似乎是犯嫌，他在送醫途中。」

川普說，他不知道中槍犯嫌的身分或動機，但記者問到這個人是否持有武器時，川普說：「就我所知，答案是是的。」

川普又說：「這件事可能與我無關。」他說，整起事件是發現在白宮周圍「外頭」。

他還表示：「我不認為有任何地方遭入侵，他們在相對較遠的地方。」

白宮外頭的氣氛很寧靜，不過，周圍街道有一部分地區被封鎖，有數名警察與其他官方車輛聚集在第17街與賓夕法尼亞大道街口。

在白宮外紮營數年的抗議人士麥拉庫（Philipos Melaku）說，他在下午5時50分左右聽到槍響。

他告訴法新社：「我聽到一聲槍響，在那之前還聽到叫喊，是男人的聲音。然後立刻至少有8到9人舉着AR-15自動步槍跑過來。」

在發生令人虛驚一場的安全事件後，川普幾乎馬上回到白宮講台，恢復舉行例行新聞記者會。

詢及是否被這件事嚇到時，他說：「這個世界一直都是危險的地方，沒什麼好大驚小怪的。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP