美大學研究測14種口罩 擋飛沫效果有差

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（法新社華盛頓10日電） 衛生專家判定遮掩臉部是降低新型冠狀病毒傳播的重要方式之一，但少有研究探討不同材質口罩的效果。美國杜克大學（Duke University）新研究實測14種常用口罩，探討防飛沫傳播效果。

杜克大學科學團隊在期刊「科學先端」（Science Advances）刊登研究結果，他們發現醫用口罩防飛沫傳播的效果比棉質口罩好很多；絲巾和蒙面頭巾類則沒太大效果。

研究結果對公共政策有所啟示，尤其美國有關當局先前鼓勵民眾使用一些紡織材料制口罩，將短缺的醫用口罩留給醫護人員。

曾在歐巴馬政府擔任美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任的佛利登（Tom Frieden）在推特上針對這項研究回應說：「我們必須擴大外科口罩的產銷量。」

口罩很重要是因為約有3到4成染疫患者可能無癥狀，但咳嗽、打噴嚏或說話就可能在不知不覺中傳播病毒。

杜克大學科學團隊設置的實驗費用不高，他們讓人在暗房，朝着經擴展的雷射光束方向說5次「大家保持健康」，而且有手機鏡頭在記錄。然後使用一套電腦演算法計算飛沫量。這些雷射和鏡頭裝置只花200美元（約新台幣5900元），不是專家也能容易複製這款實驗設計。

精通化學和物理的研究共同作者費雪（Martin Fischer）說：「對於為員工或顧客提供口罩的商家和其他人來說，這種測試應該很容易做。」

據報導，研究發現第一線醫護人員所戴的專業醫療級無呼氣閥N95口罩，可將飛沫傳播率降至0.1%以下。

外科口罩或聚丙烯不織布口罩也不遑多讓，比起沒有遮掩臉部，這類口罩讓飛沫傳播率降幅達90%以上。

手工制棉質口罩覆蓋率佳，可擋正常說話時70%至90%飛沫，取決於有幾層和褶�O。

但絲巾類僅減少飛沫約50%，而圍脖實際上增加了飛沫數，可能是把最大的飛沫散成許多較小的飛沫。

最後，具呼氣閥的N95口罩，在擋飛沫傳播量方面表現與棉質口罩差不多。

研究共同作者威斯特曼（Eric Westman）認為，「聊勝於無」的概念有待商榷，口罩材質不同，防疫效果有差別。

© 2020 AFP