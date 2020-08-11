美阿富汗駐軍 11月底前裁至低於5000人

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（法新社華盛頓10日電） 美國國防部今天表示，在阿富汗內部和平談判有所進展之際，駐阿美軍將在11月底前縮減至「不到5000人」。

美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）今年2月底達成和平協議後，美國駐軍已從當時1萬3000人降至目前的8600人。美國與阿富汗政府當時也發表聯合聲明，若阿富汗民兵組織塔利班遵守協議，美國與盟國將在14個月內從阿富汗撤離所有部隊。

美國國防部發布聲明說：「在未來4個月，美國將依據國內情況持續縮減在阿富汗的軍力規模。我們預期規畫是，駐阿美軍將在11月底前縮減至不到5000人。」

聲明並說：「如同以往，這類縮編都有前提，會在諮詢國會、並和北大西洋公約組織（NATO）盟國與夥伴直接合作後再行實施。」

「美國在阿富汗駐軍仍維持於着重戰力，而非人數。」

五角大廈的聲明是對美國防部長艾斯培（Mark Esper）8日時宣布即將再實施撤軍計畫的進一步闡述。艾斯培當時表，美軍將在11月底前縮編至5000人以下；但他說美國國防部仍需先確保美國不會受到來自阿富汗的恐布分子威脅。

美國總統川普上周接受美國新聞網站Axios訪問時也提到，在11月美國總統大選前駐阿美軍將降至4000至5000人。

依據美國與塔利班達成的協議，所有外國軍隊必須在2021年春天以前撤出，以換取塔利班不啟戰端的承諾。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP