關注美中貿易會談 亞股多收紅

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（法新社香港11日電） 亞洲股市今天大多延續前一天的漲勢收高，主要因市場關於美中貿易協議的疑慮緩解，同時投資人仍然有信心，美國國會將通過新疫情紓困振興措施。

中國昨天對美國制裁11名中港官員做出反制，宣布對「在涉港問題上表現惡劣」的11名美國人實施制裁，其中沒有任何的川普政府成員，市場因此鬆了一口氣。

美中訂於15日檢討雙方1月達成的第一階段貿易協議，外界相信兩國將遵守承諾。

觀察家表示，由於疫情封鎖措施的關係，北京當局未能採購特定產品，但中國人民銀行行長易綱告訴新華社，儘管北京和華府關係緊張，中國仍將遵守貿易協議。他說：「無論國際情勢如何變化，重要的是達成我們的目標，堅定深化金融改革開放。」

同時彭博也披露，中國將擴大向美國採購大豆，放棄採購比較昂貴的巴西大豆。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師厄崔爾（Ray Attrill）說：「外界強烈認為川普政府擔心中西部農業區票倉在大選中跑票，不想破壞貿易協議。」

香港恆生指數今天在澳門博奕股漲勢帶動下，收盤大漲超過2%。中國國家移民管理局今天在官網宣布，隨着澳門疫情趨緩，廣東省珠海市將自12日起恢復辦理當地居民赴澳門旅遊簽注。陸客是澳門賭場度假村的重要營收來源。

昨天因國定假日休市的日本股市今天補漲，日經指數收盤上漲1.88%；韓國股市Kospi指數收盤上漲1.35%；澳洲股市收漲0.47%。

上海股市綜合股價指數收盤跌逾1%；新加坡股市收跌0.05%。新加坡今天公布第2季經濟萎縮幅度超過初估值。台北股市收跌0.88%；紐西蘭股市也收低0.33%。

香港媒體大亨黎智英昨天遭港警逮捕，黎智英旗下的壹傳媒集團股價今天持續上漲，盤中一度大漲688%。壹傳媒股價7日收在0.09港元，截至今天一度狂漲超過20000%，來到1.96港元，今天終場漲幅收斂，收盤勁揚331.37%，股價來到1.10港元。

美國最新疫情紓困振興方案仍在國會卡關，觀察家表示，隨着大選日期一天天接近，民主黨和共和黨可望達成協議。

民主黨決定把自家版振興方案的規模由之前的3.5兆美元縮減至2兆美元，意味着兩黨正朝向正確方向，儘管民主黨版振興方案規模是共和黨版的2倍。

© 2020 AFP