全球預購至少57億劑疫苗

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（法新社華盛頓11日電） 雖然目前正在研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗中，尚未有任何一款在臨床試驗證明有效，世界各國仍已下單預購至少57億劑疫苗。

西方國家實驗室研發出的首批疫苗通常都會被美國搶購一空。

目前有5款疫苗進入最後階段的第3期臨床試驗，包括3款西方國家研發、2款中國研發，有數以千計人參與測試。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天出乎意料宣布，以蘇聯人造衛星之名命名的「史普尼克5號」（Sputnik V）疫苗，能提供「持續性免疫力」。

英國牛津大學與英國、瑞典共同經營的阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）攜手研發疫苗，希望9月前能有結果出爐；與美國國家衛生研究院（NIH）結盟的美國生技公司莫德納（Moderna）則計畫11月或12月看見成效。

●美國：7億劑疫苗

美國總統川普推出「神速行動」（Operation Warp Speed），致力在2021年1月前研發、製造並讓全美民眾接種疫苗。

美國政府挹注疫苗研發商數億美元經費，包括嬌生集團（Johnson & Johnson）3月底獲得近5億美元。

目前華府在7組疫苗研發團隊上至少砸了94億美元，並與其中5家公司簽署製造合約，預購7億劑疫苗。

●歐洲：7億劑疫苗

牛津大學和阿斯特捷利康藥廠聯盟，以及法國藥廠賽諾菲（Sanofi）與英國藥廠葛蘭素史克（GSK）聯手，也分別與歐洲聯盟執行委員會簽署合約或深入談判，合計將提供7億劑疫苗。

●英國、日本、巴西

英國已於今年一月正式脫離歐盟，正與4組研發團隊進行單獨預購2.5億劑疫苗的商談。

日本則向3家供應商預購4.9億劑疫苗，包括美國生技製藥業者諾瓦瓦克斯醫藥公司（Novavax）的2.5億劑。

巴西向阿斯特捷利康藥廠預購1億劑，並與中國北京科興生物製品公司（Sinovac Biotech）合作生產1.2億劑名為CoronaVac的疫苗，目前正對巴西民眾進行測試。

●中國、俄羅斯

北京科興生物製品公司和中國醫藥集團（Sinopharm）的疫苗臨床試驗正順利進行，但已公布的跨國合作關係不多，除了巴西外，可能還有印尼。

俄國表示，已有20國預購共10億劑史普尼克5號疫苗，有了外國夥伴合作，可望一年在5個國家生產5億劑疫苗。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP