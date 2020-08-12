土耳其無人機襲擊致伊拉克軍官喪命 外交生齟齬

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（法新社巴格達11日綜合外電報導）伊拉克譴責土耳其今天發動無人機襲擊，造成兩名伊拉克高階軍官喪命，因此取消土耳其國防部長原訂13日到訪行程，外交部也召見土耳其大使以表不滿。

伊拉克認定這次行動是土耳其在伊拉克北部庫德族自治區發動的「無人機公然攻擊」，土耳其數周以來一直在這個地區襲擊激進分子陣地。

伊拉克陸軍聲明指出，有兩名邊界衛兵營指揮官和一名座車司機罹難。

土耳其6月中旬越界，在伊國北部採取軍事行動，對付當地庫德工人黨（PKK）分子，此一事件是那時以來首度有伊國部隊人員傷亡。

伊拉克外交部為了土耳其在境內的軍事行動，已兩度召見土耳其駐伊大使。外交部說，這次召見將交給土國大使一封「措辭強烈」的抗議信，拒絕土國這類侵略行徑。

外交部並證實，不再歡迎土耳其國防部長於13日到訪。

伊拉克阿比爾省（Arbil）北部西達康（Sidakan）一帶的市長查拉比（Ihsan Chalabi）告訴法新社，無人機在Pradost地區發動攻擊，以伊拉克邊界衛兵指揮官為目標，當時他們正與庫德工人黨戰士會談。

目擊者通報，庫德工人黨與伊拉克部隊當天稍早發生衝突。當地消息來源表示，為緩和緊張情勢，雙方緊急會談，無人機襲擊正是衝著這場會談而來。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP