手機化身迷你地震儀 Google加州推地震警報系統

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社舊金山11日電） 谷歌公司（Google）今天宣布在加州推出地震警報系統，可為Android手機用戶在搜尋時提供即時、有用的地震資訊，並在地震發生的幾秒前發送出警報。

Google與美國地質調查所（US Geological Survey）和其他夥伴合作，向加州的Android手機用戶發送由ShakeAlert系統生成的地震警報。

根據系統官網，ShakeAlert系統使用的訊號來自加州各地安裝的數百個地震儀，將地震警報直接發送到加州境內的Android裝置中，提醒民眾「地震已經生成、在搖晃到來前（做好保護動作）」。

主要軟體工程師史托蓋提斯（Marc Stogaitis）在部落格發文說：「我們看到一個契機是，當民眾使用Android系統手機搜尋時，能提供即時、有用的地震資訊，也能在幾秒前發出警訊讓民眾和親友做好安全準備。」

史托蓋提斯表示，由於所有智慧型手機均配備微小的加速計，可以感應到可能有地震發生的訊號。

他說：「這意味你的Android手機可以化身迷你地震儀，與數百萬台Android手機共同組成全球最大的地震偵測網路。」

根據Google，當Andriod手機檢測到可能為地震的情況，會自動將訊號發送至一個數據中心，該中心電腦能迅速解讀震動和地點數據，以判斷是否真的發生地震。

地震警報系統在加州啟用，這是因為加州有廣大的地震儀網絡，一旦這項以手機為基礎的警報系統建立起來，預期未來一年將擴展到其他地區。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP