拜登挑選賀錦麗擔任副手 歐巴馬贊為理想夥伴

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（法新社華盛頓11日電） 篤定代表民主黨角逐白宮大位的拜登（Joe Biden）今天宣布副手由加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）擔任；前總統歐巴馬贊賀錦麗為理想夥伴，球星詹姆斯直呼「支持」。

以下為美國政治人物與名人對賀錦麗出線的看法。

● 歐巴馬

前總統歐巴馬發布長篇聲明，贊拜登「這個決定做得精準漂亮」。

歐巴馬說：「現在喬（Joe，拜登名）有了理想夥伴，可協助他處理當下和未來幾年所要面臨的各項真實挑戰。」他進一步表示賀錦麗「早已做好十足準備」。

他特彆強調賀錦麗的個人和專業背景，指「她畢生都在捍衛美國憲法，替民眾爭取公平待遇」。

● 桑德斯

曾與賀錦麗、拜登同台角逐2020年民主黨總統提名的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），大方恭喜昔日對手。

桑德斯在社群網站推特（Twitter）說，賀錦麗「明白需要付出多大努力來為勞工爭取權利、為所有人爭取健康照護，並拉下史上最腐敗的政府」。

他並呼籲「大家一起努力，打贏這場選戰」。

● 希拉蕊

2016年民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）開門見山就說「開心」，樂見賀錦麗創造歷史成為拜登副手人選。

希拉蕊在推特發文說：「她已經證明自己是優異的公僕與領袖。她將成為拜登的強力夥伴。」

● 詹姆斯

美國職籃NBA球星、洛杉磯湖人前鋒詹姆斯（LeBron James）同樣抑制不住自己的興奮情緒，在推文中發了好幾個拍手圖案，並說：「很開心看到賀錦麗雀屏中選，大力支持！」

● 明蒂卡林

賀錦麗有一半非裔血統、一半南亞血統，她的出線讓印度裔美籍演員明蒂卡林（Mindy Kaling）在推特直呼：「還有比這更令人興奮的一天嗎？」

「對整個國家而言，這是當然的了；但對我的非裔與印度裔姊妹來說更是如此。我們之中有許多人一輩子都以為，像我們這樣的人也許永遠無法坐上高位。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP