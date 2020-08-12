疫情期間加強自動化有助臉書偵測不當內容

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（法新社舊金山11日電） 臉書今天公布報告說，他們在2019冠狀病毒疾病蔓延期間更加仰賴自動化系統，有助在搜尋平台上謾罵內容取得進展。

在社群網路界居領先地位的臉書（Facebook）發布最新「社群守則執行報告」（Community Standards Enforcement report），並宣布禁止使用特定「隱性仇恨言論」的最新政策。這些「隱性仇恨言論」，包括「黑臉」、「有關猶太人控制世界的刻板印象」等。

根據這份報告，「主動發現率」上升6個百分點達到95%，讓這個社群網路龍頭得以採取行動，在今年第2 季刪除2250萬則臉書和Instagram上被視為散播仇恨的內容。

報告指出，儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情有些影響，但由於技術的精進，得以對部分領域的更多內容採取行動。

其中一些進步要歸功於將自動偵測功能應用到更多語言上，這包括了西班牙文和緬甸語，以及對英文的貼文有更好的理解。

根據這份報告，對Instagram上仇恨言論的自動偵測提升到84%，這個影像社群媒體對總數330萬則發文採取行動。

© 2020 AFP