白俄羅斯連3夜動亂 警方已拘留6000多人

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（法新社明斯克12日電） 白俄羅斯因為9日的爭議性總統大選，已經連續3個晚上發生暴力動亂。當地警方今天表示，他們又再拘留上千人，並對示威者動用槍枝。過去3天來共有6000多人遭到拘留。

執政長達20多年的白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）聲稱贏得9日大選，示威者昨晚再度集會質疑他的勝選主張，但警方封鎖多個城市的市中心且限制交通後，示威人數有所減少。

在白俄首都明斯克（Minsk），抗議人士及目擊者指稱，鎮暴警察無差別使用武力對付集會人士，並在郊區發射閃光彈及橡膠子彈。

在西南部的布勒斯特市（Brest），警方表示，他們對一群手持金屬棒的示威者動用槍枝，造成一人受傷，這些示威者無視警方鳴槍警告。

白俄內政部指出，示威者昨晚在25個城市及鄉鎮集會，有逾1000人遭到拘留。白俄經過連3天示威後，總計拘留人數已增至6000多人。內政部還提及，有逾50人尋求醫療救護。

西方國家政府已譴責這次鎮壓，歐洲聯盟（EU）指出，歐盟各國外長14日將在特別會議上，就白俄問題進行討論。（譯者：陳正健/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP