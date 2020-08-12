福斯串流服務 提供新聞和財經頻道內容

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（法新社華盛頓11日電） 媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）的福斯公司（Fox Corp）今天表示，正在推出串流新聞和財經頻道等服務，年底前將進軍20個國家。

福斯表示，新訂閱服務將包括福斯新聞頻道（Fox News）和福斯財經新聞網（Fox Business Network）的隨選內容。福斯將大部分影視娛樂事業賣給迪士尼（Disney）後，走向精簡路線。

福斯國際新聞（Fox News International）服務將向訂戶收取6.99美元月費，8月20日將在墨西哥首度登場，9月17日在西班牙、德國和英國推出。

根據福斯新聞媒體（Fox News Media）部門，年底前將擴展到20國。

此串流服務將提供深受川普喜愛、近年來最多人收看的福斯新聞內容，可在線上觀看，不需透過有線電視或衛星電視訂閱。

iPhone、安卓（Android）裝置、Apple TV和Android TV等數個平台都能收看，預期之後也會在亞馬遜機上盒Amazon Fire TV和Roku推出服務。（譯者：陳昱婷/核稿：徐睿承）

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