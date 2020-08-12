美候選人控阿根廷圖拖延美洲開發銀行行長選舉

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（法新社華盛頓12日電） 美國總統川普提名的美洲開發銀行行長候選人克拉佛-卡羅內指控，阿根廷在墨西哥、智利與哥斯大黎加的幫助下企圖「妨礙」他當選。他並自稱受到多數拉丁美洲國家的支持。

克拉佛-卡羅內（Mauricio Claver-Carone）昨天在記者會上表示，有17個國家支持他。他譴責阿根廷總統艾柏托（Alberto Fernandez）的政府耍「手段」，想以疫情為由將選舉延至明年。

克拉佛-卡羅內表示：「阿根廷為首的少數派力圖阻撓選舉，因為他們沒有能力提出有競爭力願景。」他又說，美國將拒絕接受「任何挾持這場選舉的意圖」。

古巴裔的克拉佛-卡羅內是現任白宮國家安全會議西半球事務高級主任，也是川普的拉丁美洲最高顧問，曾被智利外交部長阿亞曼（Andres Allamand）形容為「具有侵略性」。

阿根廷致力爭取將美洲銀行的主導權保留在拉丁美洲國家手中，但並未回應克拉佛-卡羅內的指控，只重申選舉應延後到明年3月舉行。

阿根廷外交部長索拉（Felipe Sola）表示：「我們現在被疫情困住，但如此重要的投票應該親自到場進行。」他強調強烈支持阿根廷推舉的候選人貝利茲（Gustavo Beliz）。

美洲開發銀行涵蓋48個拉丁美洲、加勒比海和歐洲國家，以及美國、加拿大、以色列、日本、韓國和中國。

© 2020 AFP