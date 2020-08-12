美國法院下令 優步和Lyft一周內將司機歸為員工

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（法新社舊金山11日電） 美國加州法院給予叫車服務業者優步公司（Uber）及Lyft約一周時間，把旗下司機重新歸類為員工，以符合新的加州法律。

一名法官昨天在一起由加州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）和3個城市共同提起的訴訟案中發布這道命令。提出訴訟的城市包括舊金山，即優步公司和Lyft總部所在地。

這起訴訟目的是要求優步和Lyft遵守今年初開始生效的加州法律，內容規定優步及Lyft旗下司機等「零工」須歸類為員工，有權獲得失業補助、醫療津貼等福利。

貝塞拉在新聞稿中表示：「法庭經考量同意：雖然訴訟持續進行，優步和Lyft仍須停止對司機的違法分類錯誤。」

他還說：「即使這場抗爭還有很長一段路要走，我們正努力確保加州人民獲得他們應有的職場保障。」

優步支持透過公民投票推翻加州這項法律，同時承諾提供社會安全網的福利，讓零工保持獨立。

法官在裁決中寫道，優步和Lyft不能一談到要遵守這項法律，就無限期推遲「算總帳那天」。

優步主張，旗下多數司機即使想要福利，也希望維持獨立。

Lyft宣告要對法官裁決提出上訴，並指這場法庭爭論是司機獨立地位的抗爭。Lyft回覆法新社詢問時表示：「司機們並不想被歸類為員工，就這樣。我們相信，這個問題終究將由加州選民決定，且他們會站在司機這一邊。」

不過，舊金山市檢察官艾雷拉（Dennis Herrera）說，錯誤分類對司機不利，且增加納稅人負擔，本該由優步和Lyft提供的福利，卻是由納稅人埋單。

© 2020 AFP