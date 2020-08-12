聯合國稱疫情對年輕人未來 影響深遠且持久

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（法新社日內瓦11日電） 2019冠狀病毒疾病（COVID-19）帶來危機，聯合國今天警告，若沒有即時的補救措施，將對年輕人前途帶來嚴重且持久的影響。

法新社報導，聯合國專門機構國際勞工組織（ILO）表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行影響下，18到29歲年輕世代的職涯前景受到重創，在校學子的教育也受影響，展望「黯淡」。

國際勞工組織發表的這篇報告，題為「青年與2019冠狀病毒疾病：對工作、教育、權利和心理健康的影響」。內文指出，疫情引發的危機，對年輕人所造成的影響遠大於其他年齡層。

國際勞工組織的報告是以網路研究「青年與2019冠狀病毒疾病之全球調查」為基礎，後者在4月21日到5月21日期間，針對1.2萬名18至29歲年輕人進行調查，涵蓋112個國家和23種語言。

受訪者大多受過教育、可以上網，代表的是學生和受過高等教育的在職青年。

教育方面，調查發現，13%受訪者沒有上課、教書或培訓管道；70%表示教育機構關門對他們造成不利影響。

工作方面，疫情前有工作的人當中，17%如今完全無工可做；就算有工作，42%通報收入下滑。

心理方面，報告發現，17%受訪者說他們「可能」受到焦慮和憂鬱影響。

報告指出：「研究發現，疫情對青年的影響是有系統性的、深層的、不成比例的。而其中女性、年紀較輕、收入較低的影響又更大。」

「除非採取緊急行動，否則年輕世代恐因疫情受到嚴重且長遠的影響。」

© 2020 AFP