褒貶不一 賀錦麗檢察官生涯評價兩極

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（法新社洛杉磯11日電） 在許多人為加州參議員賀錦麗雀屏中選，獲美國民主黨參選人拜登提名為副手喝采之際，各界對她過去出任加州檢察長表現評價兩極，有人贊好，也有人炮火猛烈，批她無為而治。

賀錦麗（Kamala Harris）是加州史上首位女性和非裔檢察長，也是美國史上第一位有色人種女性副總統參選人。賀錦麗先前參加民主黨黨內初選，爭取角逐總統大選門票時，將自己刻畫成進步主義改革派人士，但有些人對此抱持質疑態度。

舊金山大學法律系教授巴齊隆（Lara Bazelon）去年寫道：「進步主義者屢次敦促她善盡地方檢察官和州檢察長的角色，支持刑事司法改革，賀錦麗女士不是反對就是保持沉默。」

巴齊隆投書「紐約時報」（The New York Times），痛批賀錦麗將「法律技術變成武器，好讓她能鞏固不公的行為」。

現年55歲的賀錦麗成為加州檢察長前，在舊金山擔任地方檢察官，2016年當選聯邦參議員。

「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）在6月刊出的社論寫道：「賀錦麗在加州擔任檢察官和檢察長期間，以無為而治聞名，只有一次在看見政治可行的情況下，才着手處理爭議性議題。」

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察以膝蓋壓頸致死後，引爆全國示威潮，媒體大幅報導相關議題，警察暴力成了各界關切的焦點，賀錦麗也因未能介入涉及警察暴力的案件而受到批評。

舉例來說，她在2016年擔任檢察長期間，反對一項調查警察槍殺嫌犯的法案。在這起案件中，警察對涉嫌持刀傷人的嫌犯開了21槍，當時引發了大規模示威。

賀錦麗也因推動一項立法慘遭嚴厲抨擊；根據這項立法，在加州，家長得因孩子逃學接受懲罰。

然而，儘管賀錦麗在刑事司法方面頗具爭議，但她也為爭取進步改革為人讚頌。

賀錦麗推行的「迷途知返」（Back On Track），是她迄今最成功的一項計畫。這項計畫鼓勵首次犯行的非暴力毒品犯罪者透過取得高中文憑，來免除牢獄之災。此外，她也為整個加州的執法機構，發起反偏見的培訓計畫。

在民權運動人士和警察眼中，賀錦麗最大的成就可以說是「開放司法」（Open Justice）網站。這個入口網站向公眾提供一系列刑事司法資料。包括在警方拘留期間的傷亡人數。

如今也有許多人為她在推動刑事司法改革方面努力不足的說法辯護，認為她是受到不公平的標準檢視。

在賀錦麗還是地方檢察官時，曾在法庭與她多次接觸的索里士（Niki Solis）就說：「我是公設辯護律師，我在舊金山晝夜不分地為正義奮鬥…事實是，她的確實施了非常進步的計畫。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP