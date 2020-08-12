韓國推出智慧候車亭抗疫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社首爾12日電） 韓國對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）展開了新一輪高科技戰，首爾部分公車候車亭率先加裝附有溫度檢測儀的門及紫外線殺菌燈。

這10個先進候車亭裝設在首爾東北地區，可阻擋梅雨、酷暑及冠狀病毒。乘客必須站在熱顯像儀前，體溫在攝氏37.5度以下才會開門讓乘客進入候車亭，熱顯像儀也配合兒童身高設置另一個攝影機。

這些候車亭以透明玻璃隔絕，造價約1億韓元（約新台幣248萬元），裝有空調跟紫外線燈，可同時殺菌及降溫，還有自動乾洗手機。不過仍建議使用者在公車站全程戴口罩，並與他人維持一公尺以上的社交距離。

這項智慧候車亭計畫的負責人金煥潤（譯音）對法新社表示：「我們在這個候車亭裝了所有我們能想到的抗疫必要措施。」免費網路熱點也包括在內。

金煥潤說，候車亭上周裝設完畢至今，每個候車亭每天約有300至400人使用。為確保乘客不會錯過他們要搭乘的公車，站內也裝有面板顯示公車預計到站時間，並直播外部交通狀況。

韓國是中國以外最先爆發疫情的國家之一，但透過廣泛「追蹤、測試、治療」計畫控制疫情，也從未因疫情強制實施封鎖。

首次使用新候車亭的49歲主婦金珠麗（譯音）表示：「我在這裡面真的覺得很安全，因為我知道旁邊的人都跟我一樣有量體溫。」

© 2020 AFP