俄羅斯核准首支疫苗 世衛盼檢視試驗細節

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（法新社日內瓦12日電） 俄羅斯日前核准全球首支2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗「史普尼克V」（Sputnik V），世界衛生組織（WHO）今天表示，盼能檢視疫苗的臨床試驗結果。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天宣布率先核准2019冠狀病毒疾病疫苗，但逾2000人參與的最終階段臨床試驗預計今天才會正式展開。

世衛表示，目前全球逾150支候選疫苗中，有28支正在積極進行人體試驗，其中6支已進入針對大群民眾試驗的第3階段。

俄羅斯這支由加馬利亞研究所（Gamaleya Research Institute）和國防部合力研發的疫苗，是28 支正在接受臨床評估的疫苗之一，但目前世衛仍將這支疫苗列為臨床試驗第一階段。

隸屬聯合國的世衛透過聲明表示：「世衛正在與俄羅斯當局和科學家聯繫，期盼能檢視試驗細節。」

「世衛樂見2019冠狀病毒疾病疫苗研究和研發的所有進展。」

世衛還說，世衛從1月起就參與引領並加速疫苗研究和研發工作。

世衛指出：「加速疫苗研究應在研發的每個步驟中遵循既定流程，以確保最後投入量產的疫苗安全有效。」

「所有安全有效的流行病疫苗都是全球公益，世衛呼籲讓全世界都能迅速、公平公正地獲得任何這樣的疫苗。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP