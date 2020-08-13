字母哥頭部撞人 聯盟處分禁賽一場

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約12日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿隊球星「字母哥」安特托昆博前一戰用頭頂撞對手，聯盟今天處分他禁賽1場，將缺席明天對戰曼菲斯灰熊的比賽，但不影響季後賽出賽。

東區龍頭公鹿隊昨天迎戰華盛頓巫師，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）第2節因進攻犯規，與巫師隊的中鋒華格納（Moritz Wagner）發生爭執，安特托昆博用頭頂撞華格納的臉部，隨即被判二級惡意犯規、遭驅逐出場。公鹿終場126比113贏球。

安特托昆博賽後對自己失序舉動感到懊悔，坦承當下因屢被對手犯規而沒控管好情緒。

他說：「很糟糕的舉動。如果時光可以倒流，回到當下，我不會那樣做。但我們畢竟都是凡夫之軀，都會犯錯。」

他也坦承是拿華格納出氣，「我覺得他們每個人都在打臟球，對我絆馬索、故意倒在我腳上、抱住我或打我。我不是有意針對華格納，因為打臟球的不只他」。

聯盟今天公布懲處措施，安特托昆博被禁賽1場，明天與力爭季後賽門票的曼菲斯灰熊一役將不會上場。

儘管公鹿例行賽最後一戰少了安特托昆博，但不影響公鹿東區龍頭地位，季後賽首輪將迎戰奧蘭多魔術，安特托昆博屆時將可上陣。

© 2020 AFP