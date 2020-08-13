巴黎聖傑曼驚天逆轉秀 睽違25年殺進歐冠4強

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（法新社裡斯本12日電） 法甲巴黎聖傑曼今天在歐冠8強賽上演不可能任務，在正規時間最後一刻的第90分鐘扳平，然後在傷停補時第93分鐘踢進致勝分，戲劇性淘汰義甲亞特蘭大殺進睽違25年的歐冠準決賽。

亞特蘭大靠第27分鐘帕薩利奇（Mario Pasalic）破門一路領先，眼看就快要贏球晉級4強賽，卻在最後3分多鐘內失手，快到手的4強門票就這樣飛走。

巴黎聖傑曼（PSG）第90分鐘由內馬爾（Neymar）助攻給馬基尼歐斯（Marquinhos）破門，且似乎覺得踢加時賽恐夜長夢多，馬上趁對手還沒從丟球回神的空檔，第93分鐘由姆巴佩（Kylian Mbappe）助攻給替補上陣的卓普摩騰（Eric Choupo-Moting）進球，2比1絕殺對手。

這是巴黎聖傑曼1995年以來首度挺進歐冠準決賽。中東富國卡達近10年前買下巴黎聖傑曼並砸重本打造豪華陣容，但球隊雖稱霸法甲、卻屢屢在歐冠等大賽軟腳，先前還傳出卡達有意撤資轉戰義甲，這次巴黎聖傑曼總算沒再讓「富爸爸」漏氣。

巴黎聖傑曼4強賽將對上德甲RB萊比錫與西甲馬德里競技兩軍的勝出隊伍。

© 2020 AFP