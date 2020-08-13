拜登賀錦麗一同亮相 矢言克服危機重建美國

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（法新社德拉瓦州威明頓12日電） 美國民主黨總統參選人拜登今天首度與副手人選賀錦麗一同公開露面，賀錦麗說，美國人正「迫切需要」能夠克服衛生、種族不公和經濟不景氣3重危機的領導階層。

拜登（Joe Biden）公布副手人選後，兩人首度以搭檔身分同框，在德拉瓦一所高中亮相，拜登形容賀錦麗（Kamala Harris）是一名能激勵人心的女性，將協助他「重建這個國家」。由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，這場活動並不對外公開，現場只有一小群記者和工作人員。

現年55歲、來自加州的聯邦參議員賀錦麗是移民之女，她以加州史上首位女性和亞非裔檢察長，也是美國史上第一位有色人種女性副總統參選人寫下歷史。

賀錦麗形容，美國正處於十字路口，她毫無懸念、決心要發動攻擊，她說，川普「不適任這項職位」，讓這個國家「四分五裂」。

賀錦麗說：「美國迫切需要領導階層，但我們卻出了一個更在乎自己，而非關心選民的總統。」

儘管這場小型閉門活動，與動輒吸引成千上萬觀眾的典型造勢場合相距甚遠，但賀錦麗首度以副手人選身分面對鏡頭髮表演說時，仍充滿自信，她和拜登抵達活動現場時，都戴着口罩。

曾任加州檢察長的賀錦麗說：「反對川普和彭斯（Mike Pence）是一翻兩瞪眼的事情。」她抨擊川普在遏止致命大流行病和振興跛腳經濟方面「領導失靈」。

賀錦麗出身移民家庭，雙親為牙買加和印度裔，她演說時也談到掀起全國動亂的警察暴力和種族不平等議題。

儘管拜登主要僅在位於德拉瓦州威明頓（Wilmington）的住家舉行造勢活動，民調大多顯示，拜登在全國和佛州及威斯康辛州等搖擺州的支持率都領先川普。對目標在於建立廣泛的選民聯盟以擊敗川普的拜登而言，公布副手人選是個關鍵時刻。

拜登談及找來賀錦麗搭檔的原因時，強調她是一位堅強且經驗老道的議員，她從「第一天起，就已為此做足準備，我倆已經準備好要重建這個國家」，還說選擇賀錦麗擔任副手是正確的決定。

他說，作為移民後代和有色人種女性，賀錦麗力爭上遊，成為美國法律和政治界的佼佼者，將為這個國家帶來啟發。

拜登說，賀錦麗成為美國史上第3位獲選主要政黨副總統候選人的女性，將激勵全國的「小女孩們」。拜登說：「她的故事就是美國的故事。」「她工作認真，面對挑戰從不退卻。」

拜登指控川普未能在疫情期間好好領導，並表示自己跟賀錦麗會整頓「川普與彭斯在國內外製造的混亂」。

他對未來表示樂觀，承諾拜登-賀錦麗政府將盡一切所能，「度過這場大流行病帶來的難關」。

民調顯示，比拜登和川普年輕20歲的賀錦麗可望吸引較年輕和女性選民青睞，特別是不支持共和黨總統川普的郊區選民。

約有75人冒着小雨等在外頭，只為一睹拜登和賀錦麗的風采，他們高舉標語並拍照留念，其中大多都是支持者，有些人還反覆高呼賀錦麗的名字，但也有些是反對拜登的人士。

賀錦麗畢業於華盛頓哥倫比亞特區一所歷史悠久的傳統黑人大學私立霍華大學（Howard University），之後到加州大學哈斯汀法學院（University of California, Hastings）取得法律學位。職涯歷任加州阿拉美達（Alameda）檢察官、舊金山檢察官，並成為加州檢察長，2016年她擊敗對手成為加州參議員。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP