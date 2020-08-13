東地中海紛爭 希臘籲土耳其展現理智

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（法新社雅典12日電） 希臘和土耳其近日在東地中海因能源探勘議題起摩擦，甚至出現軍艦對峙。希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天呼籲土耳其展現「理智」，以免擦槍走火。

土耳其10日派遣探勘船「歐魯奇芮斯號」（Oruc Reis）和數艘陪同軍艦，前往地中海東部的希臘卡斯特洛里佐島（Kastellorizo）外海，引發土希兩國關係緊張。

希臘也派遣軍艦一路監視歐魯奇芮斯號，這艘探勘船目前在賽普勒斯（Cyprus）西部外海航行。

米佐塔基斯發布聲明表示：「我們抱持警覺態度，盼望我們的鄰國至少讓理智佔上風，好讓我們或許能重新開啟善意對話。」

他並警告：「當如此狹小海域聚集如此多的軍事資產，發生意外的風險也隨之升高。」

米佐塔基斯還說，希臘不會主動讓情勢升溫，但「對於任何挑釁行為，也不會毫無反應」。

希臘先前已認定歐魯奇芮斯號闖入其陸棚，而要求撤出。雅典還要求歐洲聯盟（EU）外交部長對此召開緊急會議。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天稍早表示，歐盟外長將在14日召開特別會議，討論東地中海、黎巴嫩和白俄羅斯等地的議題。（實習編譯：李昕頤/核稿：張正芊）

© 2020 AFP