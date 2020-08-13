水門案記者新書爆料 金正恩形容與川普關係如奇幻電影

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓13日電） 美國傳奇調查記者伍德華（Bob Woodward）即將出版新書，揭露美國總統川普與北韓領導人金正恩間的25封私函。根據出版商，金正恩在信中形容，他與川普的關係有如「奇幻電影」。

伍德華以揭發水門案聞名，兩度獲得「普立茲獎」（Pulitzer Prize）殊榮，2018年曾出版「恐懼：川普入主白宮」（Fear: Trump in the White House）一書揭露川普秘辛。

伍德華即將出版的新書名為「盛怒」（Rage，暫譯），為「恐懼」一書的續作，預定9月15日上市。知情人士透露，這本新書將有關於川普行為及決策的驚人細節。

根據出版商賽門舒斯特（Simon & Schuster），伍德華取得川普與金正恩間「從未公諸於世」的訊息，將在他的新書中揭示。

賽門舒斯特在此新書的亞馬遜（Amazon）網頁揭露，在這些信件中，「金正恩形容兩位領袖間關係有如『奇幻電影』，因為兩位領袖跳起一場非比尋常的外交小步舞。」

多個消息人士透露，這本新書具有爆炸性記述，揭露川普對於國安、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情、經濟崩潰及「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威抗議的想法及行動。

伍德華的舊作「恐懼」出版首周就賣出110萬本，讓讀者一窺川普的混亂白宮，川普曾試圖駁斥書中多項說法不可信。

川普當時未曾為「恐懼」出書接受伍德華訪問，並稱此書是「笑話」及「騙局」，但川普今年初表示，他已為新書「盛怒」接受伍德華訪問。

© 2020 AFP