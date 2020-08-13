白俄羅斯鎮暴示威 當局證實1人監禁中喪命

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（法新社明斯克12日電） 白俄羅斯總統大選引發爭議，示威民眾連續4天晚間走上街頭與鎮暴警察發生衝突，當局證實其中1名遭監禁的示威者死訊。

執政長達20多年的白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）宣稱在9日的大選中獲得壓倒性勝利後，全國各地爆發抗議行動，鎮暴警察已拘留約數千名抗議民眾。

反對者指控魯卡申柯操弄選舉，對付頭號對手、人氣極高的反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）。

白俄羅斯調查委員會（Belarusian Investigative Committee）在聲明中表示，1名25歲男子9日在東南部城市戈麥（Gomel）參與非法抗議活動，遭拘留並判刑10天後過世。

調查人員表示男子死因不明，不過自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）引述男子母親說法，稱兒子維克（Alexander Vikhor）患有心臟疾病，被拘留在警車裡好幾個小時。

她表示，兒子並沒有參與抗議活動，當時出門是要去找女朋友。

警方先前表示，一名抗議民眾10日因爆炸裝置在手中爆炸而死亡。如今，再傳死亡悲劇。

反對派民眾紛紛走上街頭譴責警方暴力，首都明斯克（Minsk）數百名女性手牽手形成人鏈，其中許多人身穿白色上衣，手持鮮花。

29歲抗議民眾達里亞（Darya）表示：「鎮暴警察毆打民眾，殘暴地毆打他們，我們能做的就是站出來參加這種和平抗爭。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP