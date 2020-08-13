美紓困案協商陷僵局 亞股走勢分歧

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港13日電） 由於投資人仍擔憂美國國會無法就2019冠狀病毒疾病疫情相關新紓困案達成共識，儘管美國股市昨天收盤勁揚，亞洲股市今天收盤走勢分歧，但漲多於跌。

美國最新通貨膨脹數據遠優於預期，顯示美國重要的消費產業再度加速成長，引發投資人看好經濟復蘇力道；加上2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗研發前景可期，以及央行採取大撒幣措施，種種因素帶動紐約股市3大指數昨天全數收高。

亞股今天早盤延續美股漲勢，但其後動力減弱。華府就新紓困案的談判停滯不前，影響市場信心。

美國朝野兩黨都批評對方讓步不夠。美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）還說，除非紓困案支出達到民主黨要求的至少2兆美元，否則民主黨籍聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）不會妥協。

這個金額雖已比民主黨起初提議的3兆5000億美元少許多，但仍高於共和黨提議的1兆美元。

另一方面，篤定代表民主黨參選美國總統的前副總統拜登（Joe Biden）選定由聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）擔任副手，為股市注入一些樂觀情緒。觀察家指出，和其他人選相比，賀錦麗反商色彩淡，且被認為立場較中立。

東京股市今天收盤上揚1.8%，因避險貨幣日圓近期貶值，激勵出口商股價。新加坡、吉隆坡和馬尼拉股市全數收漲逾1%，首爾、威靈頓、台北、曼谷和雅加達股市也都收紅。

但雪梨股市今天收跌0.7%，香港股市收低0.1%，孟買股市也收黑。上海股市則收平。（譯者：廖禹揚/核稿：張正芊）

© 2020 AFP