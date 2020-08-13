與脫口秀女王為鄰 哈利王子一家入住濱海新豪宅

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社洛杉磯13日電） 美國媒體報導，英國哈利王子與妻子梅根馬克爾在洛杉磯郊區的富裕濱海城市聖巴巴拉（Santa Barbara）購入一棟豪宅，且已於今年7月入住，與脫口秀女王歐普拉成為鄰居。

哈利與梅根（Meghan Markle）今年卸下「王室重要成員」身分，先是離開待了數月的加拿大，搬到梅根家鄉洛杉磯，據報借住在媒體大亨泰勒派瑞（Tyler Perry）的寓所，但兩人很快就因兒子亞契（Archie）遭狗仔偷拍而捲入法律糾紛。

這對夫婦7月已對未經許可偷拍愛子的狗仔提告。

發言人在致法新社的聲明中說，哈利和梅根「已於今年7月入住新家」，在安靜且注重隱私的社區安頓下來，但未提到確切地點。

一名匿名的消息人士告訴「紐約郵報」專門報導名流八卦新聞的「第6版」（Page Six）：「他們希望在這個地方扶養亞契長大，讓兒子能夠儘可能擁有正常生活。」

消息人士說：「哈利和梅根從未打算把洛杉磯當作他們的家。」

美國「時人」（People）雜誌和「第6版」報導，哈利夫婦的新家位於距洛杉磯100英里（約160公里）的聖巴巴拉富裕社區，脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）和知名節目「艾倫秀」（Ellen Show）主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）也都住在這裡。（實習編譯：賴懿慈/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP