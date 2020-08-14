以色列阿聯關係正常化 幕僚稱川普應獲諾貝爾獎

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（法新社華盛頓13日電） 美國總統川普今天突然宣布以色列與阿拉伯聯合大公國關係將全面正常化，並視之為外交政策重大勝利。美國國家安全顧問歐布萊恩毫不猶豫地認為，川普應獲頒諾貝爾和平獎。

歐布萊恩（Robert O'Brien）告訴記者，川普「應是很有希望獲得諾貝爾和平獎的人選」。

他說：「在目前這個環境得花上一些時間，如果最後川普獲得提名，我也不會意外。」

以、阿兩國決定未來將建立外交關係、開放觀光並廣泛破冰，這着實是大新聞。繼埃及和約旦後，阿拉伯聯合大公國是第3個承認以色列的阿拉伯國家。

儘管協議還有諸多待解問題，要談諾貝爾獎也似乎言之過早，不過川普還是有理由在自家大肆慶祝。

美國將於11月3日舉行總統大選，而川普的選戰打得日益艱困，他的民主黨對手拜登（Joe Biden）往往把這名共和黨企業大亨塑造成我行我素的形象。

不可否認的，川普其他所謂的外交政策勝利往往以爭議或僵局作結。

像是企圖讓北韓放棄核武的努力沒有奏效、伊朗仍堅決抵抗美國制裁、邀阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）首腦到馬里蘭州大衛營（Camp David）作客的想法也在最後一刻破局。

不過，能在局勢詭譎的中東促成以色列與阿拉伯國家之間26年來首度簽署和平協議，是川普回應輿論的好方式。

川普在推特（Twitter）上說：「今天是超級大突破！」

川普向來不吝於吹噓自己的成就，不過這次連拜登都讚許這項進展，拜登說阿聯與以色列跨出「歷史性的一大步，為中東深層歧異搭上友誼橋樑」。

但拜登並未提及川普，還說自己也有一些功勞，因為他在前總統歐巴馬（Barack Obama）執政時期擔任副總統，當時就已協助推動。

一向對川普友好的福斯新聞（Fox News）記者詢問歐布萊恩，川普既然作為居中牽線者，白宮是否會為以色列和阿聯舉行盛大的協議簽署儀式？歐布萊恩對此非常興奮。

他說：「我認為那會是很棒的一天。」（譯者：陳怡君/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP