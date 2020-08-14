全球新冠肺炎超過2096萬例 逾75萬人喪生

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（法新社巴黎14日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間14日11時（台灣14日晚間7時），全球至少75萬4649人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少2096萬2510人染疫。

自去年12月中國爆發疫情以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1278萬9500人目前被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

全球昨天通報新增9933人死亡及29萬1893起確診病例。根據通報數據，新增病逝人數最多國家依序為巴西（1262死）、美國（1120死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計16萬7253人病故、525萬4878人確診，至少177萬4648人已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（10萬5463人喪生、322萬4463人染疫）、墨西哥（5萬5293人喪生、50萬5751人染疫）、印度（4萬8040人喪生、246萬1190人染疫）及英國（4萬1347人喪生、31萬3798人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有86人染疫喪命，其次依序為秘魯（78人）、西班牙（61人）、英國（61人）及義大利（58人）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬5786例確診，其中4634人死亡，以及7萬9462人已康復。

拉丁美洲和加勒比海地區累計23萬5152死、592萬9075例確診；歐洲累計20萬9561死、345萬9589例確診；美國和加拿大累計17萬6303死、537萬5906例確診。

亞洲累計7萬7067死、378萬9725例確診；中東地區累計3萬1479死、129萬6500例確診；非洲累計2萬4679死、108萬6549例確診；大洋洲累計408死、2萬5172例確診。（譯者：陳家倫/核稿：陳政一）

© 2020 AFP