季哈諾夫斯卡婭 家庭主婦搖身成白俄反對派象徵

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（法新社明斯克13日電） 問鼎白俄羅斯總統大位失利的反對派女候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），幾個月前還是家庭主婦的她沒想過自己有一天會競選總統，甚至成為抗議運動領袖。

幾周之內，37歲的她從沒沒無聞的政治素人搖身一變成為白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）最強勁的對手。

魯卡申柯9日聲稱在總統大選中取得壓倒性勝利，但因選舉疑有弊情，選後白俄各地爆發示威，警方強力鎮壓抗議民眾，數千人遭拘留。季哈諾夫斯卡婭表示，選舉結果遭到操弄，呼籲魯卡申柯和平處理，停止使用武力。

季哈諾夫斯卡婭在兩個女人的幫助下徹底轉型。一個是茨卡洛（Veronika Tsepkalo），她的丈夫是前外交官，這次同樣被剝奪參選資格；另一個是寇斯妮可娃（Maria Kolesnikova），她本是前銀行家巴巴耶柯（Viktor Babaryko）的競選總幹事，但巴巴耶柯也被剝奪參選並下獄。

這兩女在集會造勢時總隨侍在季哈諾夫斯卡婭身旁，也常常獻策，新聞媒體比照電影，為3人取了「霹靂嬌娃」的昵稱。季哈諾夫斯卡婭在演講中自稱「平凡女子、母親和妻子」，並以改變為號召鼓舞群眾。

她在選前接受法新社專訪時曾說：「我成了人民希望、渴望改變的象徵。」

© 2020 AFP