歐盟與嬌生簽約 預購4億劑COVID-19疫苗

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（法新社布魯塞爾13日電） 歐洲聯盟（EU）今天宣布，已向美國醫衛用品大廠嬌生集團（Johnson＆Johnson）預購4億劑他們所研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

據歐盟聲明指出，雙方初步磋商在7日達成結論，第一批採購2億劑疫苗，第二批追加相同數量。

聲明說：「與嬌生的構想合約內容，包括對方需提供足供全歐盟成員國購買的疫苗數量，同時還能捐助一些中低收入國家。」

歐盟表示，也正與其他同在研發疫苗的藥廠密切磋商。

據世界衛生組織（WHO）統計，歐洲自疫情爆發以來已累計近370萬人確診，21萬8383例病歿。

歐盟執委會（European Commission）7月31日時宣布，已訂購3億劑法國製藥巨擘賽諾菲集團（Sanofi）研發的疫苗。

歐盟執委會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「為確保歐盟公民的性命與歐盟經濟，在在都需一款既安全又有效的疫苗來對抗新型冠狀病毒。」

歐盟已動用緊急基金，盼與正研發疫苗的藥廠簽下成約20億歐元（約新台幣690億元）的預購協議，以確保4.5億歐盟公民皆能施打。（實習編譯：李昕頤/核稿：陳亦偉）

© 2020 AFP