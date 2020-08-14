白俄羅斯選後動蕩 強人總統遇挑戰

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（法新社明斯克14日電） 白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）執政將近30年，自稱無法忍受與「心愛的」國家「分手」。他在9日大選贏得第6 任期，但反對派指控他靠舞弊連任，上街抗議卻遭遇當局強硬鎮壓。

常被稱為「歐洲最後的獨裁者」的魯卡申柯，如今被批評人士形容是「蟑螂」（俗稱「小強」）。

許多白俄羅斯民眾和獨立觀察家指控65歲的魯卡申柯藉由舞弊擊敗37歲的對手季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）。

魯卡申柯自1994年掌權至今，是歐洲在位最久的非王室領導人。他在9日選前逮捕主要反對派政敵，選後更誓言不讓反對派「分裂國家」。

他在選前幾天曾對全國發表激昂演說，一邊擦汗一邊指控反對派策畫在首都明斯克大規模暴動。他說：「我們不會把國家交給你們。」

他把白俄羅斯比作女人，還說「沒人會拱手交出心愛的人」。

選後抗議活動中有數十人受傷，有個知名人權團體說有一人喪命，魯卡申柯卻為動武辯護。

魯卡申柯在1975年結婚，育有3子，他經常與15歲小兒子出席官方活動。他最近選舉聲明說他在法律上仍是已婚人士，但他從未偕妻子公開露面。

魯卡申柯曾堅稱白俄羅斯不適合由女性領導，他說，女性總統「會崩潰，可憐啊」。國際特赦組織（Amnesty International）先前指控魯卡申柯政府「厭女」，常以歧視性手段針對女性運動人士。

魯卡申柯以直言不諱的草根性聞名，曾任集體農場主管，他的照片背景常是農村。

儘管國內有數萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），他仍將疫情視為騙局，拒絕推出封鎖措施或延後大選。他還提供可疑的防疫「撇步」，建議喝伏特加酒或洗三溫暖等。

白俄羅斯地處俄羅斯和歐盟國家波蘭之間，在魯卡申柯統治下彷佛還停留在前蘇聯時期。俄國2014年並吞烏克蘭的克里米亞半島後，魯卡申柯看似擔憂俄國也會侵略白俄羅斯，但他也不怕與俄國交鋒，並試圖改善與西方國家的關係。

魯卡申柯2月曾歡迎蓬佩奧（Mike Pompeo）到訪，蓬佩奧成為1994年以來首位訪問白俄羅斯的美國國務卿。

魯卡申柯在選前指控俄國干預總統大選，甚至以破壞國家穩定為由逮捕30名俄國「武裝分子」，一度與俄國關係緊張。但選後魯卡申柯被控舞弊，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）卻馬上出面恭喜他連任，歐洲各國則質疑大選結果。

© 2020 AFP