阿富汗當局開始釋放「危險的」塔利班囚犯

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（法新社喀布爾14日電） 阿富汗當局今天宣布，已展開行動釋放400名塔利班囚犯，意味交戰雙方延宕已久的和平談判最後障礙將解除。但釋放這些涉及致命攻擊的好戰分子，也引發外界批評。

阿富汗國家安全委員會（National Security Council）發言人費瑟（Javid Faisal）今天在推特發文表示，昨天有80名塔利班（Taliban）囚犯獲釋，而釋囚行動將「加速促進雙方直接談判及達成持久的全國停戰」。

釋囚行動完成後，阿富汗政府和塔利班預計將在幾天內會面。和平談判將在卡達首都杜哈（Doha）舉行。

由於傳出這批囚犯當中，許多曾參與造成眾多阿富汗人民和外籍人士死亡的攻擊事件，使得釋囚行動引發外界廣泛譴責。

阿富汗當局起初拒絕釋放這400名好戰分子，但總統甘尼（Ashraf Ghani）周末召集數千名阿富汗重要人士開會討論後，通過釋囚決定。

儘管如此，甘尼昨天仍警告，這批冷血的塔利班罪犯「很可能會對我們、對美國和對全世界構成危險」。

根據法新社見過的官方釋囚名單，其中包括44名美國和其他國家特別關注的叛亂分子，因為他們可能涉及幾場知名的攻擊行動。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）本周稍早也表示，他曾遊說繼續關押一名叛亂後殺害3名澳洲籍同袍的前阿富汗軍人。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）

© 2020 AFP