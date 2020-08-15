安理會否決美國提案 伊朗反唇相譏

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（法新社德黑蘭15日電） 美國提案要求針對伊朗延長一項即將到期的5年期傳統武器禁售令，但今天遭聯合國安全理事會駁回，伊朗聞訊後讚揚聯合國安理會的表決結果，並說死對頭美國「從未如此孤立」。

聯合國安理會成員共15國，當中僅多明尼加支持美國的提案，伊朗外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）在推特發文指出：「聯合國成立75年來，美國從未如此孤立。」

對於美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）無法動員盟友支持美國的提案，墨沙維說：「儘管到處奔走、施壓與撂狠話，美國只能動員一個小國支持他們。」

根據伊朗與美俄中等6強國於2015年達成的核子協議，傳統武器禁令將在今年10月18日到期。當初達成核子協議後，伊朗同意限制自身的核子計畫以換取國際放鬆制裁，但美國總統川普2018年片面率美退出協議，恢復對伊朗制裁。

安理會最初於2007年無異議通過禁止出售武器給伊朗及向伊朗採購武器，作為全面遏止伊朗核子計畫的一環，但為促成2015年核子協議，把原本無限期的禁令改為有期限。

蓬佩奧在安理會宣布結果前即發聲明表示，安理會在「維持國際和平與安全」上失職。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP