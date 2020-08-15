川普質疑賀錦麗任副總統資格 拜登陣營斥惡劣謊言

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（法新社華盛頓14日電） 篤定代表民主黨角逐美國總統的拜登陣營今天猛烈批評現任總統川普訴諸「令人深惡痛絕」的謊言，謊稱與拜登搭檔參選的賀錦麗（Kamala Harris）資格不符。

拜登（Joe Biden）本月11日選擇亞非裔聯邦參議員賀錦麗擔任副手，共同參加11月3日舉行的美國總統大選。賀錦麗在美國出生，依據憲法，符合擔任副總統和總統的資格。

但她很快就得面對諸多抨擊，民主黨人認為這些攻擊都是出於種族歧視。55歲的賀錦麗生於加州奧克蘭市（Oakland），父親是牙買加人，母親來自印度。

一名保守派法學教授撰文質疑賀錦麗雙親生下孩子時是移民身分。川普13日引述這篇文章說：「我今天聽說她不符條件。」

拜登的發言人貝茨（Andrew Bates）在聲明中表示，川普「試圖助長種族主義、撕裂我們的國家」。

貝茨意指「古怪、具種族歧視意味的出生地懷疑論運動」，此風氣是由川普帶起，他曾聲稱非裔前總統歐巴馬不在美國出生，質疑他擔任美國總統的資格。事實上，歐巴馬生於美國夏威夷州檀香山，川普後來也改口說他相信歐巴馬是在美國境內出生。

貝茨說：「所以，川普出了醜，想讓美國人民不去注意他失敗的新型冠狀病毒疫情因應作為所造成的可怕死亡人數，他的競選團隊和盟友在可悲的絕望中訴諸明顯錯誤的惡劣謊言，這沒什麼好意外，但還是令人深惡痛絕。」

根據美國憲法第2條，必須生為美國公民、或在憲法通過時已是美國公民者，才有資格擔任總統。

© 2020 AFP