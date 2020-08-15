歐冠驚天8比2血洗巴薩 拜仁晉4強

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（法新社裡斯本14日電） 德甲拜仁慕尼黑今天在歐冠8強賽難以置信地8比2痛宰西甲巴塞隆納，不禁讓人感到巴薩一代巨星梅西（Lionel Messi）是否廉頗老矣，以及巴薩的輝煌年代會否即將告終。

拜仁球星穆勒（Thomas Mueller）比賽第4分鐘就破門，雖然第7分鐘阿拉巴（David Alaba）烏龍球奉送給巴薩追平分，但穆勒第31分鐘梅開二度，全隊上半場就攻下4分。

巴薩下半場第57分鐘靠蘇亞雷斯（Luis Suarez）破門追成2比4，但此後戰況一面倒急轉直下，第63到第89分鐘被拜仁破門4次。

拜仁除穆勒外，柯迪諾（Philippe Coutinho）也是梅開二度，基米赫（Joshua Kimmich）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）也都有進球。

拜仁4強賽的對手將是英超曼城或法甲里昂的勝出隊伍；另一組4強對戰組合已確定是法甲巴黎聖傑曼對德甲RB萊比錫。

梅西離隊傳聞近期鬧得沸沸揚揚，今天的慘敗不過再次凸顯巴薩前景堪憂。巴薩前次在歐冠封王是2015年，當時梅西正值27歲巔峰，如今梅西已33歲，此戰恐也會加深他內心的想法－若還想再嘗冠軍滋味，恐得與生涯至今唯一效力的東家巴薩告別。

巴薩過去不是沒在歐冠賽場嘗過慘敗，2013年他們在歐冠準決賽兩回合分別以0比4及0比3輸球，總計輸7球，但這回更慘的是在90分鐘就輸6球。

此外，巴薩有6人年齡已達31歲以上，全隊老化問題浮現勢必要換血。

© 2020 AFP