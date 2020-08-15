紐約博物館藝廊將重新開館 劇院至少要等年底

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（法新社紐約15日電） 紐約州長古莫（Andrew Cuomo）昨天宣布，紐約州所有博物館、藝廊及其他文化機構皆可自8月24日起重新開放，結束因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實施的5個月封鎖令。

古莫在推特發文表示，雖然這些場所重新開放，進出人員仍須強制戴口罩、採取定時輪流入場制，館內容納人數降至25%。

着名的紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）表示將在8月29日重新開館，惠特尼美國藝術博物館（Whitney Museum of American Art）將在9月3日重新開館，現代藝術博物館（Museum of Modern Art）則尚未公布開放日期。

平時每年會迎來700萬訪客的大都會藝術博物館執行長魏斯（Daniel Weiss）在聲明中表示，「時隔近6個月後的重新開館，對大都會藝術博物館及紐約市而言，都是具歷史性的時刻」。

不過，表演藝術設施則要到年底才能重新開放。大都會歌劇院（Metropolitan Opera）規畫在12月31日恢復營運，百老彙劇院則至少要熄燈至明年1月。

© 2020 AFP