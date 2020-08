紐約博物館藝廊將重新開館 劇院至少要等年底

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社紐約15日電) 紐約州長古莫(Andrew Cuomo)昨天宣布,紐約州所有博物館、藝廊及其他文化機構皆可自8月24日起重新開放,結束因2019冠狀病毒疾病(COVID-19)實施的5個月封鎖令。

古莫在推特發文表示,雖然這些場所重新開放,進出人員仍須強制戴口罩、採取定時輪流入場制,館內容納人數降至25%。

着名的紐約大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)表示將在8月29日重新開館,惠特尼美國藝術博物館(Whitney Museum of American Art)將在9月3日重新開館,現代藝術博物館(Museum of Modern Art)則尚未公布開放日期。

平時每年會迎來700萬訪客的大都會藝術博物館執行長魏斯(Daniel Weiss)在聲明中表示,「時隔近6個月後的重新開館,對大都會藝術博物館及紐約市而言,都是具歷史性的時刻」。

不過,表演藝術設施則要到年底才能重新開放。大都會歌劇院(Metropolitan Opera)規畫在12月31日恢復營運,百老彙劇院則至少要熄燈至明年1月。

© 2020 AFP