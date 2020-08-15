美提延長對伊朗軍售禁令 安理會否決

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（法新社紐約聯合國總部14日電） 美國片面退出2015伊朗核子協議今天終於嘗到報應。華府提案要求針對伊朗延長一項即將到期的5年期傳統武器禁售令，今天在聯合國安全理事會遭懸殊票數否決，歐洲盟邦都沒支持，令美國灰頭土臉。

美國的提案在安理會15票里僅獲2票支持，除自己外僅多明尼加相挺，凸顯美國總統川普2018年5月退出伊朗核協議後與歐洲盟邦的分歧。

但這樣的情況也升高美國蠻幹的可能，恐片面回復先前因核協議達成後所撤銷對伊朗的制裁；專家憂心走上這步恐成為安理會最嚴重的外交危機。

根據伊朗與美俄中等6強國於2015年達成的核子協議，傳統武器禁令將在今年10月18日到期。當初達成核子協議後，伊朗同意限制自身的核子計畫以換取國際放鬆制裁，但美國總統川普2018年片面率美退出協議，恢復對伊朗制裁。

安理會最初於2007年無異議通過禁止出售武器給伊朗及向伊朗採購武器，作為全面遏止伊朗核子計畫的一環，但為促成2015年核子協議，把原本無限期的禁令改為有期限。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在安理會宣布結果前即發聲明表示，安理會在「維持國際和平與安全」上失職。

不過歐洲盟國都懷疑華府能否片面強制制裁伊朗，並警告蠻幹只會傷害到安理會。

© 2020 AFP