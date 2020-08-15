藉着邊境衝突 印度總理莫迪警告中國

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（法新社新德里15日電） 針對6月間印度與中國駐紮在邊境的部隊爆發衝突造成死傷，印度總理莫迪今天再度警告中國，並藉着印度獨立日發表他的年度最重要談話時，承諾要建立更強大軍隊。

由於緩和中印兩國在喜馬拉雅山（Himalayas）邊境集結軍隊的談判陷入僵局，莫迪（Narendra Modi）在印度獨立日慶祝活動指出，印度的主權「至高無上」，並說與鄰國的關係仰賴安全與互信。

對於6月15日發生在喜馬拉雅山拉達克（Ladakh）地區的中印軍隊衝突，他說：「對我們全體而言，印度的領土完整性至高無上，我們能做的，我們士兵們能做的，在拉達克每個人都看到了。」

莫迪表示，當前和鄰國的關係與「安全、進步與互信」息息相關，並說：「一個鄰國不只與我們共享地理位置，也應是與我們心靈相通的國家，只要雙邊關係相互尊重，就會變得更友好。」

他說，將對印度140多萬人的軍隊進行加強。

6月15日的邊境衝突，雙方以棍棒、石塊與拳腳拚搏，印度士兵共有20人喪命，中國也聲稱有人傷亡，但並未透露人數。

關於這起衝突，中印相互指責，至今兩國在發生衝突的邊境地區，部署數以萬計的部隊。中印曾於1962年在邊境開戰。

印度已改采經濟攻勢對付中國，禁止至少59款應用程式（App），包括主流影音共享平台TikTok，並採取其他措施逼使中國企業無法取得合約，及遏止中國商品進口。（譯者：曹宇帆/核稿：陳正健）

© 2020 AFP