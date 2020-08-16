以黎最終邁向和平 黎巴嫩總統似不排除可能性

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（法新社巴黎15日電） 黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）的盟友「真主黨」（Hezbollah）是以色列的宿敵，但奧恩今天接受法國BFM電視台（BFMTV）訪問時，似乎不排除兩國最終步入和平的可能性。

嚴格來說，黎巴嫩和鄰國以色列已經交戰數十年。在黎巴嫩南部，也就是什葉派穆斯林真主黨的堡壘，邊境區域局勢偶爾仍會緊繃。

奧恩今天接受BFM電視台訪問時，被問及是否準備好與以色列談和，他回答：「要看情況。我們跟以色列之間還有問題，必須先加以解決。」

美國總統川普13日突然宣布以色列與阿拉伯聯合大公國達成和平協議，兩國關係將正常化。阿聯成為以色列1948年建國以來，第3個與以色列建立完整外交關係的阿拉伯國家。

奧恩對此則說，阿聯「是獨立國家」。

奧恩的基督教政黨自由愛國行動（Free Patriotic Movement）已與真主黨在政治上結盟多年，讓雙方能主導黎巴嫩國會和政府。但本月首都貝魯特（Beirut）港口發生奪命大爆炸，人民不滿當局怠忽職守，內閣10日已經總辭。

真主黨秘書長納斯拉勒（Hassan Nasrallah）昨天則說，阿聯與以色列達成協議，背叛了耶路拉冷與巴勒斯坦人民，無異於在背後捅刀。

黎巴嫩與以色列爭執的一大癥結點為地中海東部的石油和天然氣資源，兩國都試圖在專屬經濟區內探勘能源，但雙方海上疆界仍有爭議。

© 2020 AFP