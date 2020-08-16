全球新冠肺炎破2150萬例確診 逾76.6萬人喪生

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（法新社巴黎16日電） 法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間16日11時（台灣16日晚間7時），全球至少76萬6228人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少2150萬350人染疫。

從去年12月中國爆發疫情以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1320萬5100人目前被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

全球14日通報新增5663人死亡及26萬4102起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（1105死）、印度（944死）、巴西（709死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計16萬9489人病故、536萬1613例確診，至少181萬8527人已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（10萬7232人喪生、331萬7096人染疫）、墨西哥（5萬6543人喪生、51萬7714人染疫）、印度（4萬9980人喪生、258萬9682人染疫）及英國（4萬1361人喪生、31萬7379人染疫）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有86人染疫喪命，之後依序為秘魯（79人）、西班牙（61人）、英國（61人）及義大利（59人）。

拉丁美洲和加勒比海地區累計24萬71死、611萬1270例確診；歐洲累計21萬374死、350萬9567例確診；美國和加拿大累計17萬8549死、548萬3457例確診。

亞洲累計7萬9406死、394萬731例確診；中東地區累計3萬2068死、131萬9087例確診；非洲累計2萬5331死、111萬768例確診；大洋洲累計429死、2萬5476例確診。（譯者：陳政一）

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