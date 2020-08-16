加拿大政府網路服務遇駭 數千筆帳戶受影響

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（法新社多倫多15日電） 加拿大當局今天透露，政府線上服務不久前遭到駭客攻擊，有成千上萬個帳戶受到影響。

加拿大國庫委員會秘書處（Treasury Board of Canada Secretariat）發布新聞稿表示，網路攻擊鎖定約30個聯邦機構使用的GCKey服務，以及加拿大稅務局（Canada Revenue Agency）帳戶。

當局表示，9041個GCKey帳戶持有人的帳號、密碼「以詐欺手法被人取得，並被拿來嘗試進入政府服務」。

所有受影響的帳戶都已取消。

當局表示，加拿大稅務局有約5500個帳戶被這次和另一次的攻擊鎖定，而這些帳戶已被停用，以保護納稅人個資。

有關當局表示，政府及聯邦警察已經展開調查，釐清是否有隱私遭到侵犯，並查明是否有資訊從這些帳戶中盜走。

加拿大廣播公司（CBC）報導指出，8月初起就有民眾舉報，說他們與加拿大稅務局帳戶有關的銀行資料遭到更動。

而政府為因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的「加拿大緊急應變福利」（Canadian Emergency Benefit ）相關款項，也在他們未申請情況下，以他們名義發出。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP