拓荒者勝灰熊闖季後賽 成最強第8種子

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（法新社奧蘭多15日電） 波特蘭拓荒者今天靠NBA複賽MVP里拉德在附加賽砍進31分，以126比122擊敗曼菲斯灰熊，成為西區龍頭湖人在季後賽首輪最不願面對的第8種子。

本季美國職籃NBA例行賽一度因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）中斷，全部30隊取22隊參加在佛羅里達州奧蘭多迪士尼世界隔離園區進行的複賽，連同複賽在內的例行賽戰績，在東、西兩區排名前8的球隊能夠晉級季後賽。

因應疫情而生的特別規定，若排名第8、第9的球隊差距在4場內，將先進行3戰2勝附加賽，排名第8的球隊可先握1勝優勢，例行賽排名第8的拓荒者、第9的灰熊就在今天進行首場附加賽。

複賽8場比賽，里拉德（Damian Lillard）平均每戰攻下37.6分、9.6助攻及4.3籃板，是拓荒者一路站上西部第8的頭號功臣，這次複賽最有價值球員（MVP）票選，里拉德囊括全部22張第一名選票，是名符其實的MVP。

今天的附加賽中，拓荒者在先發5人有4人得分破20。里拉德14次罰球全部得手，攻下全隊最高31分，並送出全場最多10助攻；後衛麥卡倫（CJ McCollum）攻下29分；前鋒安東尼（Carmelo Anthony）砍進21分；就連賽前宣布祖母不敵新型冠狀病毒過世的諾基奇（Jusuf Nurkic），也有22分、21籃板的「雙20」成績。

拓荒者今天贏球，以附加賽2勝0負獲得季後賽第8種子，季後賽首輪將卯上西區龍頭洛杉磯湖人。

拓荒者主力球員季後賽經驗豐富，陣中「雙槍」里拉德、麥卡倫都是能大量取分，且有可執行最後一擊的「強心臟」好手，這讓拓荒者成為湖人最不想在首輪遭遇的對手。

今天敗陣的灰熊隊中，本季年度最佳新人獎獲獎呼聲極高的莫蘭特（Ja Morant）轟下全場最高35分，他雖率灰熊一路打進附加賽，可惜未能讓球隊一舉挺進季後賽。隊友瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）貢獻22分、17籃板；布魯克斯（Dillon Brooks）、克拉克（Brandon Clarke）都攻下20分；安德森（Kyle Anderson）則進帳10分。

© 2020 AFP