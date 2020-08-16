流感季節將至 今年疫苗產量創新高

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（法新社華盛頓15日電） 在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情預料將再起、當局試圖提前紓緩醫院負擔之際，全球流感疫苗大廠為即將到來的流感季節生產的疫苗劑數創下新高。

據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，各大藥廠打算生產共約1億9600萬劑流感疫苗供美國3億3000萬人口施打，比去年的1億7500萬劑增加11%。

無須開立處方即可為民眾施打流感疫苗的大型連鎖藥妝店CVS訂購1800萬劑，較去年增加一倍。

疫苗製造商Seqirus打算在美國生產的針劑數量從5200萬劑增加到6000萬劑，約增產15%；製藥公司賽諾菲（Sanofi）則將從7000萬劑增產到8000萬劑。

賽諾菲北美地區疫苗部門負責人葛林柏格（Michael Greenberg）告訴法新社：「我們來自醫療系統的客戶有極大需求。」

賽諾菲、Seqirus和葛蘭素史克藥廠（GSK）是疫苗市場的三巨頭。葛蘭素史克藥廠並未回應疫苗生產計畫的相關提問。

賽諾菲7月22日交付今年第一批流感疫苗，比去年早了3周。

CDC估計流感去年在美國奪走2萬4000到6萬2000條人命。

流感疫苗普及接種，可能有助釋出醫院病床，對緩衝2019冠狀病毒疾病疫情衝擊來說是一項至關重要的公衛措施。

華府喬治城大學（Georgetown University）教授高斯丁（Lawrence Gostin）表示：「我真的很擔心秋天（情勢）。人們只想着冠狀病毒疾病，都沒想到流感。」

高斯丁日前在「美國醫學會期刊」（Journal of the American Medical Association）撰文，呼籲全面接種流感疫苗，包括可能在學校要求強制接種。

美國已經是全球流感疫苗接種普及率最高的國家之一，嬰兒出生6個月就建議接種。

法國等其他國家則建議有流感併發症風險的民眾接種，包括65歲以上年長者。

在2018-2019年度，美國有63%孩童、45%成人施打，65歲以上人口接種率則為68%。

但美國民眾今年恐怕得另覓他處接種流感疫苗。

高斯丁說：「民眾將很難接種流感疫苗，因為他們以往都是在上班地點或學校接種，但許多工作場所和學校都關閉了。」

© 2020 AFP