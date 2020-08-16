美郵局財務緊絀川普不給錢 對手批別有居心

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（法新社華盛頓16日電） 美國郵政管理局以不畏雨雪或酷熱都會送信廣為人知，卻面臨總統川普挑戰。反對郵寄投票的他不願給予郵政管理局更多資金，令對手質疑他想製造不確定性，以利自己繼續當總統。

2020年美國總統大選將於11月3日登場，由於今年爆發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，預料將有數以百萬計的選民用郵寄方式投票。

但川普在大選之前，對美國郵政管理局（USPS）發動空前攻勢。即使現在郵政管理局已出現信件、包裹延遲送達的問題，川普仍反對給予這個財務拮據的機關更多資金。

川普13日接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）電話訪問時說：「他們想要35億美元，來做會出現欺詐問題的事（指郵寄投票）。基本上，這筆錢是為了選舉。」

「他們現在需要這筆錢讓郵局運作，好讓它能處理數以百萬計的所有選票。」

「現在，如果我們無法達成協議，就代表他們得不到這筆錢。那就代表他們辦不了普遍的郵寄投票，他們就是沒辦法。」

川普昨天又繼續抨擊郵寄投票。他告訴記者這會是一場「大災難」，並轉推聲稱郵寄投票會導致詐欺的文章和評論。

民主黨反對者強烈譴責川普的說法。一些國會議員並宣稱總統陰謀搞亂郵政管理局來妨礙投票作業、製造不確定性，繼而贏得第2任期。

篤定代表民主黨競選總統的拜登（Joe Biden）說：「這是道地的川普作風。他不想要選舉。」

拜登的副手人選、參議員賀錦麗（Kamala Harris）也推文：「我們不能讓川普摧毀美國郵政管理局。」

記者昨天詢問川普是否企圖困住美國郵政管理局時，川普否認，但這類疑慮不太可能就此消失。

就連前總統歐巴馬也來摻一腳。他在前顧問的播客節目（podcast）中說：「我們以前從沒看過有總統說：『我要主動嘗試打斷郵政管理局的腿…而且我會明確公開我這麼做的理由。』」

© 2020 AFP