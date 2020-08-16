重災區佛州志願者踴躍參加疫苗試驗

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（法新社邁阿密15日電） 在美國疫情重災區佛羅里達州，民眾參加2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗臨床試驗十分踴躍，希望為抗疫盡一些力量。

63歲的教師羅德里格斯（Sandra Rodriguez）坐在邁阿密市一家臨床研究中心的辦公室里，護理師正準備為她注射疫苗；羅德里格斯想與科學家合作，為社區做點事，她說：「我要史上留名。」

所謂第3階段疫苗臨床試驗，在佛州吸引了愈來愈多人。這是疫苗實驗的最後階段，會有數千人參加。

佛州已有50多萬人確診，超過9000人不治，累計病例數僅次於加州，名列全美第2，因此是進行實驗的理想地方。

這也讓執行臨床試驗的民間機構「美國研究中心」（Research Centers of America, RCA）一陣忙亂。這家中心位在邁阿密市北方40公里的好萊塢（Hollywood）。

RCA正從事6支實驗性疫苗的臨床試驗，其中兩支由生技公司莫德納（Moderna）與輝瑞大藥廠（Pfizer）製作，都在第3階段試驗中。

志願接受試驗者依約逐一抵達研究中心，他們接受醫生檢查、簽署文件，並接受疫苗注射。

受試者可能被注射疫苗，也可能只被注射安慰劑，因為必須有控制組以建立一套比較基礎。

RCA研究人員桑琪士-克瑞斯波（Nelia Sanchez-Crespo）醫師告訴法新社說：「我們的實驗進行順利，目前為止所有接受注射的病患沒有任何問題...志願接受試驗的人也持續湧來。」

© 2020 AFP