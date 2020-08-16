防疫封鎖5個月 巴西救世基督像重啟觀光

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（法新社裡約熱內盧15日電） 巴西里約熱內盧救世基督像（Christ the Redeemer statue）等主要觀光景點，經5個月疫情封鎖之後，今天重新對大眾開放。

環境部長薩勒斯（Ricardo Salles）在巨像底座舉行的典禮中表示，救世基督像重新開放，象徵巴西觀光業開始恢復營運。

法新社報導，到訪遊客必須戴口罩，維持社交距離，並且不準為了取景巨像張開雙臂的角度，躺在塑像腳下地面上拍照。

救世基督像位於里約市中心奇久卡國家公園（Tijuca national park），矗立在710公尺高的科科瓦多（Corcovado）山頂上，可俯瞰市區壯麗全景。3月期間因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫措施而強制關閉，但此處仍是宗教聖堂，提供民眾望彌撒與守夜祈禱。

另外，糖麵包（Pao de Acucar）纜車服務今天起也對大眾重新開放；里約熱內盧海洋水族館（AquaRio aquarium）以及拉丁美洲最大摩天輪Rio Star等也都恢復營運。

巴西全國商業聯盟（National Confederation of Trade in Goods, Services and Tourism, CNC）估計，全國旅遊業於過去5個月損失284億美元（約新台幣8460億元），營運量僅14%。

根據官方統計，居民1700萬人的里約熱內盧州，染疫病故人數超過1萬4500人，確診病例直逼19萬例。

而首府里約熱內盧自6月起逐步經濟解封，過去24小時就通報1365例確診，33人病亡。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP