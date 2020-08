防疫封鎖5個月 巴西救世基督像重啟觀光

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社裡約熱內盧15日電) 巴西里約熱內盧救世基督像(Christ the Redeemer statue)等主要觀光景點,經5個月疫情封鎖之後,今天重新對大眾開放。

環境部長薩勒斯(Ricardo Salles)在巨像底座舉行的典禮中表示,救世基督像重新開放,象徵巴西觀光業開始恢復營運。

法新社報導,到訪遊客必須戴口罩,維持社交距離,並且不準為了取景巨像張開雙臂的角度,躺在塑像腳下地面上拍照。

救世基督像位於里約市中心奇久卡國家公園(Tijuca national park),矗立在710公尺高的科科瓦多(Corcovado)山頂上,可俯瞰市區壯麗全景。3月期間因2019冠狀病毒疾病(COVID-19)防疫措施而強制關閉,但此處仍是宗教聖堂,提供民眾望彌撒與守夜祈禱。

另外,糖麵包(Pao de Acucar)纜車服務今天起也對大眾重新開放;里約熱內盧海洋水族館(AquaRio aquarium)以及拉丁美洲最大摩天輪Rio Star等也都恢復營運。

巴西全國商業聯盟(National Confederation of Trade in Goods, Services and Tourism, CNC)估計,全國旅遊業於過去5個月損失284億美元(約新台幣8460億元),營運量僅14%。

根據官方統計,居民1700萬人的里約熱內盧州,染疫病故人數超過1萬4500人,確診病例直逼19萬例。

而首府里約熱內盧自6月起逐步經濟解封,過去24小時就通報1365例確診,33人病亡。(譯者:紀錦玲)

© 2020 AFP